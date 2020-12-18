О нас
Report Georgia
Аудио новости

Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия Между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о партнерстве после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия, преодолеть которые будет очень непросто.
Другие страны
18 декабря 2020 г. 05:48
Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

Между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о партнерстве после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия, преодолеть которые будет очень непросто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.

"С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Поприветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı ilə London arasında dərin fikir ayrılıqları qalmaqdadır

Новости партнеров

Другие новости из категории

В США власти 38 штатов подали антимонопольный иск против Google
В США власти 38 штатов подали антимонопольный иск против Google
18 декабря 2020 г. 03:25
В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение
В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение
18 декабря 2020 г. 02:16
Глава предприятия во Франции убил заложницу и покончил с собой
Глава предприятия во Франции убил заложницу и покончил с собой
18 декабря 2020 г. 01:39
В Нью-Йорке закрылась штаб-квартира ООН
В Нью-Йорке закрылась штаб-квартира ООН
17 декабря 2020 г. 23:41
За сутки в мире зарегистрировали более 642 тыс. случаев заражения COVID-19
За сутки в мире зарегистрировали более 642 тыс. случаев заражения COVID-19
17 декабря 2020 г. 23:34
В США число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн
В США число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн
17 декабря 2020 г. 21:34
В США число заразившихся коронавирусом превысило 17 млн
В США число заразившихся коронавирусом превысило 17 млн
17 декабря 2020 г. 20:41
Не менее семи человек погибли из-за сильных дождей на юге Бразилии
Не менее семи человек погибли из-за сильных дождей на юге Бразилии
17 декабря 2020 г. 19:15
В Еврокомиссии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря
В Еврокомиссии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря
17 декабря 2020 г. 16:08
Макрон заразился коронавирусом
Макрон заразился коронавирусом
17 декабря 2020 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi