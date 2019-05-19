​Мэй предложила британским депутатам улучшенную сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сделать "смелое предложение" парламенту и представить пакет дополнительных мер по улучшению Brexit.
Как передает Report, своими планами она поделилась в статье, опубликованной в The Sunday Times.
— Я не буду просто просить депутатов подумать ещё раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать её, — заявила Мэй.
По её словам, британский кабмин детально рассмотрит её предложение на следующей неделе.
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