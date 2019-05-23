Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза.

С таким утверждением выступила в четверг газета "Таймс" со ссылкой на источники в кабинете министров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

По информации Би-би-си и газеты "Дейли телеграф", многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС. По информации источников Би-би-си в правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Brexit такая возможность не была одобрена.