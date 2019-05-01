Мэй назначила нового министра обороны - ОБНОВЛЕНО

Новым главой минобороны Британии назначена министр международного развития Пенни Мордонт – канцелярия правительства.

**21:08

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Терезы Мэй.

Как отмечается, премьер «утратила уверенность в его способности занимать должность».

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров. Решение премьер-министра было принято на основе проведенного расследования по поводу несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности", - отмечается в заявлении, которое приводит ТАСС.