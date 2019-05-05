Мэй готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на уступки Лейбористской партии и продлить членство страны в Таможенном союзе до 2022 года.

Об этом сообщила газета The Sunday Times, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства, как утверждает издание, собирается представить план "всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов" в Великобритании, запланированных на июнь 2022 года.

По информации газеты, уступки лейбористам со стороны тори должны коснуться и двух других сфер. Во-первых, Мэй и ее команда переговорщиков, как ожидается, согласятся с распространением на Великобританию действия широкого спектра нормативных актов ЕС, которые касаются оборота товаров. А во-вторых, официальный Лондон готов будет зафиксировать в новом законе обеспечение страной после Brexit такой же защиты прав трудящихся, которая существует в странах ЕС.

Как указывает газета, все эти предполагаемые уступки оппозиции, на которые Мэй готова пойти ради одобрения Палатой общин соглашения по условиям Brexit, грозят вызвать гнев консерваторов-евроскептиков и обернуться самым настоящим расколом внутри парламентской фракции тори.