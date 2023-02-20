Мевлют Чавушоглу: У НАТО сегодня две угрозы - Россия и террористические группировки

Тактика сотрудничества с одной террористической организацией в борьбе с другой в корне неверна.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре.
Он сказал, что две есть две угрозы, с которыми сегодня сталкивается НАТО - Россия и террористические группировки. "Мы не сотрудничаем с ИГИЛ для борьбы с РПК. Для нас не имеет значения, какая идеология у террористов", - заявил М. Чавушоглу.
M.Чавушоглу подчеркнул, что против терроризма надо бороться сообща.