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Мевлют Чавушоглу: У НАТО сегодня две угрозы - Россия и террористические группировки

Мевлют Чавушоглу: У НАТО сегодня две угрозы - Россия и террористические группировки ”Неправильно сотрудничать с одной террористической организацией в борьбе с другой".
Другие страны
20 февраля 2023 г. 12:36
Мевлют Чавушоглу: У НАТО сегодня две угрозы - Россия и террористические группировки
Мевлют Чавушоглу

Тактика сотрудничества с одной террористической организацией в борьбе с другой в корне неверна.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре.

Он сказал, что две есть две угрозы, с которыми сегодня сталкивается НАТО - Россия и террористические группировки. "Мы не сотрудничаем с ИГИЛ для борьбы с РПК. Для нас не имеет значения, какая идеология у террористов", - заявил М. Чавушоглу.

M.Чавушоглу подчеркнул, что против терроризма надо бороться сообща.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Russia and terrorist groups - threat to NATO
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Rusiya və terror qruplaşmaları NATO üçün təhdiddir"

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