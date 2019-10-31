​Мевлют Чавушоглу раскритиковал арабскую коалицию

Операция "Источник мира", осуществляемая ВС Турции на севере Сирии, направлена исключительно против террористов, в то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция убила десятки тысяч мирных жителей под предлогом борьбы с терроризмом в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала "Аль-Джазира", отвечая на критику действий турецкой армии рядом стран арабской коалиции.

По словам дипломата, если сравнивать антитеррористическую операцию "Источник мира" с операциями Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене, "тогда есть, что сказать".

"Турция начала эту операцию против террористической организации (YPG/PKK). А в Йемене десятки тысяч мирных жителей были убиты в результате бомбардировок Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Чавушоглу, подчеркнув, что в ходе операции "Источник мира" не был убит ни один мирный житель

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также напомнил, что в результате блокады в Йемене от голода и эпидемических заболеваний умерли сотни тысяч людей.

"Мы говорим о гражданских лицах. Сначала они (арабская коалиция – ред.) должны отчитаться об этом. Что вы делаете в Йемене? Вы вошли в Йемен, вы уничтожили Йемен", - сказал министр иностранных дел Турции