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Мевлют Чавушоглу: Имеются проблемы с приобретением истребителей F-35

Мевлют Чавушоглу: Имеются проблемы с приобретением истребителей F-35 На сегодняшний день имеются проблемы с приобретением истребителей F-35.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 12:45
Мевлют Чавушоглу: Имеются проблемы с приобретением истребителей F-35
Мевлют Чавушоглу
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На сегодняшний день имеются проблемы с приобретением истребителей F-35.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Во время последней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Джо Байден заявил, что хочет решения проблем, и что заинтересован в развитии наших отношений. Верю, что в будущем состоится диалог. Но если сегодня F-35 не будет нам продан, тогда или деньги, которые мы заплатили должны быть возвращены, или на ту же сумму должно быть приобретено другое оружие»,- отметил глава МИД Турции.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Currently, problems observed related to purchasing F-35s
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Hazırda F-35-lərin alınması ilə bağlı problemlər var”

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