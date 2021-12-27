Мевлют Чавушоглу: Имеются проблемы с приобретением истребителей F-35

На сегодняшний день имеются проблемы с приобретением истребителей F-35.

На сегодняшний день имеются проблемы с приобретением истребителей F-35.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Во время последней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Джо Байден заявил, что хочет решения проблем, и что заинтересован в развитии наших отношений. Верю, что в будущем состоится диалог. Но если сегодня F-35 не будет нам продан, тогда или деньги, которые мы заплатили должны быть возвращены, или на ту же сумму должно быть приобретено другое оружие»,- отметил глава МИД Турции.