Метсола: Руководство Европарламента намерено защищать репутацию учреждения

Руководство Европарламента намерено отстаивать честь учреждения

Европейский парламент является пострадавшей стороной в коррупционных скандалах, в которые оказались вовлечены депутаты, и его глава намерен защищать репутацию учреждения.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания Европейского совета.

В последние несколько месяцев в адрес парламента поступило несколько запросов со стороны правоохранительных органов о снятии иммунитета, что необходимо для расследования.

Европейский парламент примет меры, чтобы имена депутатов не становились достоянием общественности до появления подтвержденных фактов их причастности к каким-либо правонарушениям, заявила Метсола, отметив, что уже имели место случаи необоснованного подрыва репутации отдельных парламентариев.

Ранее Метсола инициировала пересмотр правил, чтобы Бельгия и другие национальные органы "ставили более высокие требования" при направлении запросов на снятие иммунитета. Они должны будут предоставлять больше информации, в частности, о выдвигаемых обвинениях и подозрениях, прежде чем европарламент будет рассматривать их.

"Мы предпримем действия там, где есть факты. Но мы будем защищать евродепутатов и достоинство института в случае только домыслов и предположений. Я не приму преследование и очернение евродепутатов без твердых оснований", - сказала Метсола.