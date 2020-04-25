​Метро в Киеве откроется не раньше 31 мая

Возобновление работы Киевского метрополитена ожидается не ранее 31 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба метро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

"Восстановление работы метро планируется не ранее чем на третьем (этапе – ред.), а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - информирует метрополитен в своем Telegram-канале.