Метро Петербурга частично возобновило работу

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Работа метрополитена Санкт-Петербурга частично возобновлена.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.

"Движение открыто по линиям 3, 4, 5 полностью. По линии 2 есть движение от станции "Купчино" до "Московской" и от "Петроградской" до станции "Парнас", - говорится в сообщении метрополитена.

В понедельник, 3 апреля, около 15.40 по бакинскому времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По официальным данным, погибли 10 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.