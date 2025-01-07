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Meta прекращает программу проверки фактов и смягчает модерацию контента

Meta прекращает программу проверки фактов и смягчает модерацию контента Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы "восстановить свободу выражения".
Другие страны
7 января 2025 г. 19:45
Meta прекращает программу проверки фактов и смягчает модерацию контента

Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы восстановить свободу выражения.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор компании Марк Цукерберг в видеообращении.

"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах, - заявил Цукерберг. - Более конкретно, мы избавимся от проверяющих факты и заменим их пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X".

Компания также признала, что действующие методы модерации контента "зашли слишком далеко".

Между тем в 2023 году Цукерберг направил письмо в комитет по судебной системе Палаты представителей США, в котором указал, что испытывал давление со стороны администрации президента США Джо Байдена, особенно в отношении контента, связанного с COVID, а также материалов сатирического характера.

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