Meta прекращает программу проверки фактов и смягчает модерацию контента

Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы "восстановить свободу выражения".

Американская корпорация Meta объявила о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook и Instagram, чтобы восстановить свободу выражения.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор компании Марк Цукерберг в видеообращении.

"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах, - заявил Цукерберг. - Более конкретно, мы избавимся от проверяющих факты и заменим их пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X".

Компания также признала, что действующие методы модерации контента "зашли слишком далеко".

Между тем в 2023 году Цукерберг направил письмо в комитет по судебной системе Палаты представителей США, в котором указал, что испытывал давление со стороны администрации президента США Джо Байдена, особенно в отношении контента, связанного с COVID, а также материалов сатирического характера.