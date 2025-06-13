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Meta инвестирует $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI

Meta инвестирует $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI Meta намерена инвестировать $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI, оценив стоимость всей компании почти в $30 млрд.
Другие страны
13 июня 2025 г. 15:44
Meta инвестирует $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI

Meta намерена инвестировать $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI, оценив стоимость всей компании почти в $30 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Это вторая по величине сделка в истории Meta после покупки WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

Scale AI, клиентами которой являются Microsoft Corp. и OpenAI, предоставляет услуги маркировки данных, что помогает компаниям обучать ИИ-модели. Стартап стал одним из главных бенефициаров б‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ума в сфере генеративного ИИ. Он получил оценку в $14 млрд в рамках прошедшего в 2024 году инвестраунда, участниками которого стали Meta и Microsoft.

Scale AI была создана в 2016 году. В прошлом году выручка компании составила $870 млн, и стартап рассчитывает увеличить ее более чем вдвое в 2025 году - до $2 млрд.

Акции Meta на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 1,6%. С начала года капитализация компании выросла на 18,4%, до $1,74 млрд.

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