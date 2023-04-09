Месси побил рекорд Роналду по голам за европейские клубы

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отличился в матче 30 тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отличился в матче 30 тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Как передает Report , он открыл счет на 26-й минуте с передачи Нуну Мендеша. Игра завершилась победой парижан со счетом 2:0.

Этот гол стал для Месси 702-м, который он забил, выступая за европейский клуб. Нападающий забил за "Барселону" 672 мяча, и еще 30 за "ПСЖ". Благодаря мячу в ворота "Ниццы" Месси стал рекордсменом по этому показателю. До него рекорд по голам за европейские клубы принадлежал Криштиану Роналду. На его счету 701 мяч (450 — за "Реал", 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 5 — за "Спортинг").

Месси при этом провел за европейские клубы на 105 матчей меньше, чем Роналду.

В августе 2021 года аргентинец перебрался во французский "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету Месси 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах чемпионата Франции.

Криштиану Роналду на данный момент не сможет догнать Месси. С января 2023 года он играет в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Наср".