Месси, Дензел Вашингтон и Хилари Клинтон получат высшую награду США

В США 19 человек получат высшую награду страны, среди них футболист Лионель Месси, политик Хилари Клинтон и актер Дензел Вашингтон.

В США 19 человек получат высшую гражданскую награду США — медаль Свободы, среди них футболист Лионель Месси, политик Хилари Клинтон и актер Дензел Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Медаль будет вручена представителям самых разных сфер деятельности за "вклад в благополучие, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или иные общественные, публичные или частные достижения".

Среди награжденных — бывшая госсекретарь и первая леди США Хиллари Клинтон, бизнесмен и филантроп Джордж Сорос, футболист Лионель Месси, модельер Ральф Лорен, баскетболист Эрвин "Мэджик" Джонсон, актер Дензел Вашингтон и музыкант Боно.

"Эти 19 человек - великие лидеры, сделавшие Америку лучше. Они великие лидеры, потому что они достойные люди, внесшие неоценимый вклад в свою страну и весь мир", - приводят СМИ заявление Белого дома.