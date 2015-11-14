​Меры безопасности усилены в Италии в связи со взрывами в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Италии Анджелино Алфано дал указание немедленно усилить меры общественной безопасности на Апеннинах в связи с трагическими событиями в Париже.

Как передает Report, согласно сообщениям СМИ, жертвами перестрелок и серии взрывов, происшедших в пятницу вечером во французской столицы, стали не менее 60 человек.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа Парижа, а также в театре Батаклан в 11-м округе. По данным полиции, неизвестные захватили заложников в театре. Кроме того, по предварительной информации, два или три взрыва, предположительно, гранат, прозвучали в непосредственной близости от стадиона Стад де Франс, где проходил товарищеский матч Франция-Германия.

"Представители наших антитеррористических подразделений находятся в постоянном контакте с французскими коллегами и с исключительным вниманием следят за тем, что происходит во Франции, в том числе, чтобы принять дальнейшие превентивные меры", — приводят местные СМИ слова главы МВД Италии.