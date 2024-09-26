Мэру Нью-Йорка предъявят уголовные обвинения

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявят уголовные обвинения на федеральном уровне.

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявят уголовные обвинения на федеральном уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По сведениям ее источников, предъявление мэру обвинений поставит под сомнение его способность исполнять обязанности градоначальника и усилит давление на него в связи со все громче звучащими призывами сложить полномочия. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул обладает достаточными полномочиями, чтобы отправить Адамса в отставку с поста, который он занял в январе 2022 года.

В августе мэр Нью-Йорка и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.