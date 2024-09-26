Мэру Нью-Йорка предъявят уголовные обвинения

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявят уголовные обвинения на федеральном уровне.
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По сведениям ее источников, предъявление мэру обвинений поставит под сомнение его способность исполнять обязанности градоначальника и усилит давление на него в связи со все громче звучащими призывами сложить полномочия. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул обладает достаточными полномочиями, чтобы отправить Адамса в отставку с поста, который он занял в январе 2022 года.
В августе мэр Нью-Йорка и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.