Мэру Каракаса предъявили обвинения в попытке переворота

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура Венесуэлы предъявила мэру Каракаса Антонио Ледесме обвинения в заговоре с целью государственного переворота и поддержке группировок, намеренных дестабилизировать обстановку в стране актами насилия. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, полиция в камуфляже и масках арестовала мэра-оппозиционера еще в феврале.

Ледесму заключили под стражу в ту же военную тюрьму, что и другого оппозиционера и критика президента Николаса Мадуро - Леопольдо Лопеса, которого год назад обвинили в подстрекательстве к "антиправительственному насилию".