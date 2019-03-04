Ряд мероприятий ШОС перенесли из-за ситуации между Индией и Пакистаном

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Ситуация между Индией и Пакистаном повлияла на повестку дня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ряд мероприятий перенесены.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Последние события в развитии индийско-пакистанских отношений не могли не отразиться и на повестке дня ШОС. Так, индийская сторона 16 февраля 2019 года приняла решение об экстренном переносе ряда ранее запланированных мероприятий по линии ШОС в Индии", - сказал Смадияров.

Он отметил, что "согласно принятым в ШОС уставным документам, регламентирующим работу организации, двусторонние проблемы, конфликты стран-участниц не выносятся для обсуждения на повестку заседаний и работы Шанхайской организации сотрудничества".

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Кашмире погибли четыре человека.