Мероприятия по случаю Гурбан байрам пройдут 28 июня во всех мечетях ДУМ в Москве

Мероприятия по случаю наступления главного мусульманского праздника Курбан-байрам пройдут в среду во всех мечетях Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ в Москве, также в Московской области подготовлено 55 площадок.

Мероприятия по случаю наступления главного мусульманского праздника Гурбан байрам пройдут в среду во всех мечетях Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ в Москве, также в Московской области подготовлено 55 площадок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов.

По его словам никаких ограничений для проведения праздника нет.

"В Москве завтра во всех наших мечетях праздник пройдет в 7:00, также выделены дополнительные площадки. В Подмосковье мы подготовили 55 площадок вместе с правительством Московской области, где также в 7 утра наши верующие послушают проповеди нашего имама. <...> В связи с последними событиями под вопросом было проведение праздника, но вчера в регионах был снят режим КТО [контртеррористической операции], мы все полноценно сможем провести", - сказал он.

Муфтий отметил, что жертвоприношения по случаю праздника будут проходить в специально отведенных для этого местах. Их нет в Москве, но они есть в Подмосковье.