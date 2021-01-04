О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мероприятия по инаугурации Байдена пройдут при социальном дистанцировании

Мероприятия по инаугурации Байдена пройдут при социальном дистанцировании Мероприятия в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января будут проходить при социальном дистанцировании.
Другие страны
4 января 2021 г. 07:47
Мероприятия по инаугурации Байдена пройдут при социальном дистанцировании
Джозеф Байден

Мероприятия в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января будут проходить при социальном дистанцировании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил комитет по инаугурации в конгрессе США.

Отмечается, что в традиционном проходе войск будут участвовать все рода вооруженных сил, но военнослужащие будут соблюдать дистанцию. При этом гражданский парад будет проходить в виртуальном формате по всей стране.

Кроме того, на саму инаугурацию будут приглашены лишь 435 членов конгресса, каждый из которых сможет привести лишь одного гостя.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
29 декабря 2020 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi