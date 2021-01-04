Мероприятия по инаугурации Байдена пройдут при социальном дистанцировании

Мероприятия в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января будут проходить при социальном дистанцировании.

Мероприятия в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января будут проходить при социальном дистанцировании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил комитет по инаугурации в конгрессе США.

Отмечается, что в традиционном проходе войск будут участвовать все рода вооруженных сил, но военнослужащие будут соблюдать дистанцию. При этом гражданский парад будет проходить в виртуальном формате по всей стране.

Кроме того, на саму инаугурацию будут приглашены лишь 435 членов конгресса, каждый из которых сможет привести лишь одного гостя.