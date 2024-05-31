О нас

Мероприятие с участием Шольца прервали на три минуты из-за выкриков из зала

Мероприятие с участием Шольца прервали на три минуты из-за выкриков из зала Организаторы мероприятия в германском Эрфурте, в котором принимает участие канцлер Германии Олаф Шольц, прервали дискуссию из-за постоянных выкриков из зала.
Другие страны
31 мая 2024 г. 16:25
Мероприятие с участием Шольца прервали на три минуты из-за выкриков из зала

Организаторы мероприятия в германском Эрфурте, в котором принимает участие канцлер Германии Олаф Шольц, прервали дискуссию из-за постоянных выкриков из зала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию провел телеканал Phoenix.

Выкрики раздавались в момент, когда канцлер говорил об изменении климата и энергетическом переходе. Из трансляции не было понятно, что именно утверждали нарушители спокойствия. Шольц отвечал на это довольно строгим тоном. "Вам нужно помалкивать, - сказал он. - Не нужно думать, что это мероприятие только для вас, оно организовано для многих людей".

Когда из зала уже стало доноситься организованное скандирование, ведущая остановила мероприятие. "Мы сейчас прервемся на три минуты, надеемся, что после этого сможем продолжить разговор", - сказала она.

Дискуссия возобновилась через некоторое время в обычном режиме.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
25 мая 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi