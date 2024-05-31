Мероприятие с участием Шольца прервали на три минуты из-за выкриков из зала

Организаторы мероприятия в германском Эрфурте, в котором принимает участие канцлер Германии Олаф Шольц, прервали дискуссию из-за постоянных выкриков из зала.

Организаторы мероприятия в германском Эрфурте, в котором принимает участие канцлер Германии Олаф Шольц, прервали дискуссию из-за постоянных выкриков из зала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию провел телеканал Phoenix.

Выкрики раздавались в момент, когда канцлер говорил об изменении климата и энергетическом переходе. Из трансляции не было понятно, что именно утверждали нарушители спокойствия. Шольц отвечал на это довольно строгим тоном. "Вам нужно помалкивать, - сказал он. - Не нужно думать, что это мероприятие только для вас, оно организовано для многих людей".

Когда из зала уже стало доноситься организованное скандирование, ведущая остановила мероприятие. "Мы сейчас прервемся на три минуты, надеемся, что после этого сможем продолжить разговор", - сказала она.

Дискуссия возобновилась через некоторое время в обычном режиме.