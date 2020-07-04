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Мэром Марселя впервые в истории города избрана женщина

Мэром Марселя впервые в истории города избрана женщина Женщина-врач и представитель партии "Европа - Экология - Зеленые" Мишель Рубирола была избрана мэром Марселя, второго по значимости города Франции.
Другие страны
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4 июля 2020 г. 21:49
Мэром Марселя впервые в истории города избрана женщина

Женщина-врач и представитель партии "Европа - Экология - Зеленые" Мишель Рубирола была избрана мэром Марселя, второго по значимости города Франции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Таким образом, впервые в истории городским главой Марселя стала женщина.

При этом крупнейший город Средиземноморья впервые за долгий период перешел в стан левых сил - ранее в течение 25 лет его мэром был представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Жан-Клод Годен.

Рубирола не является выходцем из местной североафриканской общины. Она происходит из семьи иммигрантов, прибывших в Марсель из Неаполя и Каталонии. Ее отец - коммунист.

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