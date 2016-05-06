​Мэром Лондона избран мусульманин Садик Хан

Баку. 6 Май. REPORT.AZ/ Мэром Лондона избран лейборист Садик Хан.

Как передает Report, он войдет в историю как первый мусульманин на этом посту.

Этнический пакистанец Хан, которому 46 лет, выходец из рабочей семьи, его отец был водителем автобуса. Семья с восемью детьми (нынешний мэр – пятый по счету ребенок) жила в социальной квартире в пригороде Лондона. Хан – юрист, специализирующийся на правах человека. С 2008 по 2009 год он занимал пост государственного министра по вопросам местного самоуправления, а с 2009 по 2010 год работал государственным министром по вопросам транспорта.

В 2013 и 2015 годах Хан был назван "политиком года" среди мусульман Британии. Основными пунктами его программы являются развитие жилищного строительства, социальной сферы, ограничение роста цен на услуги общественного транспорта, а также отказ от расширения аэропорта Хитроу.

Супругу Хана зовут Саадия Ахмед, она тоже юрист. Пара воспитывает двух дочерей.