Меркель заявила о третьей волне пандемии в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение она выразила во время заседания фракции ХДС / ХСС в Бундестаге.

"Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной", - приводит ее слова телеканал RTL. Тем не менее, по мнению Меркель, рабочая группа под руководством главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих карантинных мер.

Глава правительства ФРГ подчеркнула на заседании, что для нее в области экономики важно открыть "сначала магазины, затем рестораны и только потом отели".

Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых ранее был выявлен в Великобритании. О том, что британский вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости в Великобритании. С 30 января по 1 марта ФРГ из-за мутаций коронавируса ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, позже в список были добавлены Чехия и австрийская федеральная земля Тироль.