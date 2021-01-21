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Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии Канцлер Германии отметила, что серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса
Другие страны
21 января 2021 г. 15:10
Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

ФРГ вступила в сложную фазу пандемии - есть положительные аспекты, но серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине.

"Мы сейчас находимся в сложной фазе пандемии", - сказала она. По ее словам, при этом "ситуация становится менее напряженной". "Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии", - отметила канцлер.

Одновременно с этим обстановка везде "очень разная". Канцлер напомнила, что в последние дни в ФРГ ежедневно фиксировалось около 1 тыс. умерших с коронавирусом. "Эта пандемия является катастрофой столетия", - сказала глава правительства.

"Ключевая угроза - мутация коронавируса, которая была изначально обнаружена в Великобритании", - добавила Меркель.

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Версия на английском языке Merkel says Germany is in difficult stage of pandemic

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