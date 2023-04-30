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Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта в Украине

Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта в Украине Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта в Украине.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 09:12
Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта в Украине

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта в Украине.

Об этом Report передает со ссылкой на газету Zeit.

"Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию", - заявила Меркель.

Она отметила, что ее неудача в дипломатическом разрешении конфликта не должна свидетельствовать о бесполезности дипломатии — при этом Меркель утверждает, что только Германия и Франция среди стран Европейского союза были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира в Украине.

Меркель добавила, что президент Украины Владимир Зеленский очень критически относился к минским соглашениям, утверждая, что в Украине они непопулярны и их трудно будет реализовать на практике.

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