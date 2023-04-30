Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта в Украине.
Об этом
"Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию", - заявила Меркель.
Она отметила, что ее неудача в дипломатическом разрешении конфликта не должна свидетельствовать о бесполезности дипломатии — при этом Меркель утверждает, что только Германия и Франция среди стран Европейского союза были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира в Украине.
Меркель добавила, что президент Украины Владимир Зеленский очень критически относился к минским соглашениям, утверждая, что в Украине они непопулярны и их трудно будет реализовать на практике.