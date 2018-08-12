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    Меркель заявила, что нынешняя система приёма беженцев в Евросоюзе не работает

    © CDU

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по её мнению, Дублинский регламент, регулирующий систему приёма беженцев в Евросоюзе — не работает.

    Как сообщает Report, об этом она сказала после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

    Меркель также уточнила, что для успешного урегулирования миграционного кризиса в ЕС необходимо вести активные переговоры со всеми сторонами, то есть как со странами, принимающими беженцев, так и с государствами, через которые они прибывают в Европу и из которых они приезжают.

    «Недостаточно, когда мы лишь говорим об Африке, мы должны говорить с Африкой», — указала она.

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