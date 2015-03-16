Меркель: Запад не забудет ситуацию с Крымом, но надо стремиться к миру

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад не забудет поведение России в отношении Крыма, но ситуация такова, что необходимо идти дальше по пути мирного решения украинского конфликта.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года, на котором большинство проголосовавших (96,77%) при явке в 83,1% высказались за присоединение к России.

"Мы этого не забудем, в том числе потому, что таким образом европейский мирный порядок был поставлен под сомнение. Но все равно и именно поэтому важно, чтобы мы работали для достижения мирного решения и не допускали, чтобы территориальная целостность Украины была снова поставлена под сомнение", - сказала Меркель журналистам в понедельник по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко с супругой Мариной находится в Германии с официальным визитом с воскресенья. 15 марта президентская чета посещала Дрезден.





