Меркель: Я сделала все для предотвращения конфликта в Украине

Сделала все для предотвращения конфликта в Украине.

Сделала все для предотвращения конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на газету Zeit, об этом заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию", - сказала она.

По словам экс-канцлера, ее неудача в дипломатическом разрешении конфликта не должна свидетельствовать о бесполезности дипломатии - при этом Меркель утверждает, что только Германия и Франция среди стран Европейского союза были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира в Украине.

Меркель добавила, что президент Украины Владимир Зеленский очень критически относился к Минским соглашениям, утверждая, что в Украине они не популярны и их трудно будет реализовать на практике.