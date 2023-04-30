О нас

Меркель: Я сделала все для предотвращения конфликта в Украине

Меркель: Я сделала все для предотвращения конфликта в Украине Сделала все для предотвращения конфликта в Украине.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 05:44
Меркель: Я сделала все для предотвращения конфликта в Украине

Сделала все для предотвращения конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на газету Zeit, об этом заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию", - сказала она.

По словам экс-канцлера, ее неудача в дипломатическом разрешении конфликта не должна свидетельствовать о бесполезности дипломатии - при этом Меркель утверждает, что только Германия и Франция среди стран Европейского союза были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира в Украине.

Меркель добавила, что президент Украины Владимир Зеленский очень критически относился к Минским соглашениям, утверждая, что в Украине они не популярны и их трудно будет реализовать на практике.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Merkel: “Ukraynada münaqişənin qarşısını almaq üçün əlimdən gələni etdim”

Самое важное

С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
28 апреля 2023 г. 18:08
Президент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
28 апреля 2023 г. 16:15
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 15:31
Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 10:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi