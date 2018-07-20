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    Меркель: Я рада каждой встрече Путина и Трампа

    Ангела Меркель не считает нормой, что с 2005 года ни один российский лидер не посетил США

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Немецкий канцлер Ангела Меркель приветствовала идею о следующей встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По словам А.Меркель, она не считает нормой, что с 2005 года ни один российский лидер не посетил США.

    "Я рада каждой встрече (Путина и Трампа - ред.)", - сказала А.Меркель.

    По ее словам, диалог между лидерами России и США всегда приветствуется.

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