Меркель: Я рада каждой встрече Путина и Трампа

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Немецкий канцлер Ангела Меркель приветствовала идею о следующей встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам А.Меркель, она не считает нормой, что с 2005 года ни один российский лидер не посетил США.

"Я рада каждой встрече (Путина и Трампа - ред.)", - сказала А.Меркель.

По ее словам, диалог между лидерами России и США всегда приветствуется.