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Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии

Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии Она выделила три сферы, в которых могут быть смягчены ограничения
Другие страны
22 февраля 2021 г. 16:16
Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии
Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом. Как передает Report, об сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Согласно информации участников онлайн-заседания президиума ХДС, канцлер считает, что при смягчении ограничений необходимо проводить больше тестов. При этом канцлер отметила, что понимает, как сильно граждане ждут принятия стратегии по смягчению.

Меркель выделила три сферы, в которых могут быть смягчены ограничения: сфера личных контактов, школы и профессиональные училища, а также сфера культуры, ресторанов и спортивных групп.

При это канцлер призвала не ослаблять бдительность, сообщают источники.

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