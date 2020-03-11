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Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса

Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса

Закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов", - заявила Меркель, добавив, что приемлемой мерой мог бы стать домашний карантин, эта мера способствовала бы ограничению распространения заболевания в случае, если инфицированные прибывают из зоны риска.

В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Накануне институт Роберта Коха сообщил о 1 139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах. 

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