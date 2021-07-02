Меркель в последний раз посетит Великобританию в качестве канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит в пятницу Великобританию с последним рабочим визитом, во время которого встретится с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит в пятницу Великобританию с последним рабочим визитом, во время которого встретится с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что встреча политиков пройдет в загородной резиденции Джонсона Чекерс под Лондоном. Для Меркель этот визит станет 22-м за время пребывания на посту канцлера с 2005 года. Срок ее полномочий подходит к концу. 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы, но действующий канцлер предупредила, что не будет повторно выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства.

Лидеры двух государств намерены обсудить углубление сотрудничества между Лондоном и Берлином. "Более чем за 16 лет пребывания Меркель на посту канцлера отношения между Великобританией и Германией оживились и укрепились, вступив в новую эру. И новые совместные предприятия, о которых мы договоримся сегодня, оставят наследие многим поколениям", - прокомментировал предстоящую встречу британский премьер.

Ожидается, что Меркель и Джонсон договорятся о проведении ежегодных заседаний кабинетов министров обеих стран с целью обеспечения обмена опытом и расширения возможностей в плане совместной работы.