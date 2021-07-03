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Меркель в последний раз посетила Великобританию в качестве канцлера ФРГ

Меркель в последний раз посетила Великобританию в качестве канцлера ФРГ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе личной встречи в пятницу обсудили вывод войск НАТО из Афганистана.
Другие страны
3 июля 2021 г. 04:04
Меркель в последний раз посетила Великобританию в качестве канцлера ФРГ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе личной встречи в пятницу обсудили вывод войск НАТО из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр и канцлер также коснулись нескольких внешнеполитических тем, включая злонамеренное поведение России и уход НАТО из Афганистана, - сказано в документе. - Они приветствовали заключение Совместной декларации по внешней политике, подписанной на этой неделе главами МИД Соединенного Королевства и Германии, и договорились о том, что она даст толчок укреплению двустороннего британо-германского сотрудничества на этих направлениях".

В декларации о намерениях, подписанной в среду главой британской дипломатии Домиником Раабом и его немецким коллегой Хайко Маасом, страны выражают готовность тесно сотрудничать в области внешней политики и политики безопасности "на основе общих европейских и универсальных ценностей и интересов". В пятницу Меркель заявила о готовности заключить двусторонний договор о дружбе и кооперации с Великобританией, который бы включал в себя весь спектр вопросов взаимного сотрудничества. Стороны также условились ежегодно проводить совместные заседания кабинетов министров с целью обмена опытом и расширения возможностей для взаимодействия, активизировать молодежные обмены и укреплять культурные связи.

В ходе встречи Меркель и Джонсона, проходившей в его загородной резиденции Чекерс, обсуждались также темы борьбы с изменением климата, сокращения выбросов парниковых газов, противостояния пандемии COVID-19 с помощью вакцинации населения. Стороны также обсуждали таможенный спор, касающийся Северной Ирландии, и подчеркнули необходимость в постоянном соглашении, которое позволит беспрепятственно ввозить в Ольстер товары из других частей Соединенного Королевства, не нарушая интересов ЕС.

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