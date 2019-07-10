Меркель вновь стало плохо на публичном мероприятии - ВИДЕО

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Инцидент произошел в Берлине во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне.

Отмечается, что подобный приступ произошел с Меркель в третий раз за последние несколько недель. В июне произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлер ФРГ чувствовала недомогание - ее била крупная дрожь. В частности, во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.