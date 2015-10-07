Меркель: Турция играет ключевую роль в урегулировании кризиса беженцев

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Турция играет ключевую роль в урегулировании миграционного кризиса".

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Данное заявление она сделала, выступая в среду с совместным заявлением с французским президентом Франсуа Олландом в Европарламенте в Страсбурге. Трансляцию выступления в прямом эфире ведет немецкий телеканал Phoenix.

"Мы должны помочь соседним с Сирией странам получить соответствующие перспективы в отношении миллионов беженцев… Турция играет здесь ключевую роль. Она наш непосредственный сосед, она является исходным пунктом для нерегулируемой миграции. Турция делает буквально невозможное для более чем двух миллионов беженцев. Она усиленно нуждается в нашей поддержке для обеспечения, приема беженцев, для охраны границ и борьбы с контрабандистами", - сказала Меркель, добавив, что Германия намерена поддержать на двустороннем уровне данные усилия Турции.