Меркель: Страны G7 готовы ужесточить санкции против России

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам.

"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется, - мы, правда, этого не хотим, - ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", - заявила А.Меркель.