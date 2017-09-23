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    Меркель: Страны G7 готовы ужесточить санкции против России

    Канцлер Германии: Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам.

    "Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется, - мы, правда, этого не хотим, - ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", - заявила А.Меркель.

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