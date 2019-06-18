Меркель стало плохо на встрече с Зеленским - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине из-за сильной жары, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что за минуту Меркель много раз поменяла положение рук, стараясь унять внезапную дрожь.

Причиной могла стать сильная жара, в Берлине в этот день около 30 градусов жары.

Зеленский 18 июня прибыл в Берлин на встречу с канцлером ФРГ.

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Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое плохое самочувствие на встрече с с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Она сообщила, что причиной стало обезвоживание.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо\", — заявила Меркель.