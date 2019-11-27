Меркель: Сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ

Сохранение НАТО является ключевым интересом ФРГ, более очевидным, чем во времена холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила канцлер Ангела Меркель в бундестаге.

"Еще более очевидно, чем во времена холодной войны, что сохранение НАТО является сегодня нашим ключевым интересом. По крайней мере, это также же очевидно, как во времена холодной войны, что это наш ключевой интерес. Вчера об этом говорил и министр иностранных дел (ФРГ Хайко Маас - ред.), Европа не может в настоящее время защитить себя сама, она зависит от трансатлантического союза, и поэтому верно, что мы будем работать над этим союзом и примем на себя больше ответственности", - сказала А.Меркель.

По словам канцлера, необходимо "определить, за что именно должно отвечать НАТО", идет ли речь об оборонных задачах или об обеспечении безопасности в регионе. Она добавила, что развитие европейского сотрудничества в вопросах обороны "не может быть воспринято как желание работать против НАТО или вместо НАТО, но исключительно как развитие европейской составляющей альянса".

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности.