​Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым

В правительстве ФРГ подтвердили, что канцлер Ангела Меркель сидя слушала гимн Казахстана на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Токаев встает со стула при первых звуках национального гимна, Меркель же остается сидеть.

"Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя", — подтвердили в бундестаге.

С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер впервые в истории Германии слушала государственный гимн, сидя на стуле.

Прибыв в ноябре с официальным визитом в Индию, Меркель вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал, когда заиграл китайский гимн.