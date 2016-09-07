Меркель: Ситуация с мигрантами в Германии улучшилась

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация с мигрантами в Германии по сравнению с 2015 годом улучшилась. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления в бундестаге.

В своей речи она, в частности, отметила, что приток беженцев в страну не приведет к сокращению доходов самих немцев и выступила в поддержку сделки ЕС с властями Турции по мигрантам, назвав ее необходимой в сложившейся ситуации.

Канцлер также выступила в защиту курса отношений между Турцией и ФРГ, которого придерживается действующее правительство, а само соглашение по мигрантам назвала "примером", которому могли бы последовать и другие страны.