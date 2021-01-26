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Меркель провела телефонный разговор с Байденом

Меркель провела телефонный разговор с Байденом Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
26 января 2021 г. 01:16
Меркель провела телефонный разговор с Байденом
Джо Байден и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Канцлер поздравила Байдена с инаугурацией, а также поприветствовала возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

Кроме того, политики обсудили ситуацию в Иране и Афганистане, а также международную торговлю. Меркель выразила готовность ФРГ и европейских партнеров сотрудничать с Соединенными Штатами в решении мировых проблем и пригласила Байдена в Германию при улучшении эпидемиологической обстановки.

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