Меркель провела телефонный разговор с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Канцлер поздравила Байдена с инаугурацией, а также поприветствовала возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

Кроме того, политики обсудили ситуацию в Иране и Афганистане, а также международную торговлю. Меркель выразила готовность ФРГ и европейских партнеров сотрудничать с Соединенными Штатами в решении мировых проблем и пригласила Байдена в Германию при улучшении эпидемиологической обстановки.