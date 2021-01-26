Меркель провела телефонный разговор с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Канцлер поздравила Байдена с инаугурацией, а также поприветствовала возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.
Кроме того, политики обсудили ситуацию в Иране и Афганистане, а также международную торговлю. Меркель выразила готовность ФРГ и европейских партнеров сотрудничать с Соединенными Штатами в решении мировых проблем и пригласила Байдена в Германию при улучшении эпидемиологической обстановки.