Меркель проведет в Берлине переговоры с турецким премьером

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в ближайший четверг переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Во время разговора главы правительств обсудят двусторонние отношения и актуальные международные темы", - отметил он. После переговоров Меркель и Йылдырым выступят перед прессой.