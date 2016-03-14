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    Меркель прокомментировала поражение своей партии на региональных выборах

    Правительство Германии не изменит политику в отношении мигрантов

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель после поражения партии Христианско-демократический союз (ХДС) на региональных выборах заявила, что правительство не изменит политику в отношении мигрантов и продолжит настаивать на общеевропейском решении миграционного кризиса. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом А.Меркель заявила на пресс-конференции, посвященной прошедшим в выходные региональным выборам.

    "Без сомнения, мы проделали долгий путь к решению проблемы беженцев, но мы до сих пор не имеем действенного решения. Я полностью убеждена, что нам нужно европейское решение, и на такое решение требуется время", - заявила Меркель.

    Отметим, победить на прошедших выборах партии Меркель удалось лишь в Саксонии-Анхальт, а в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц победу одержали, соответственно, партия "зеленых" и социал-демократы. 

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