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Меркель призвала сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех стран

Меркель призвала сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех стран

Доступ к разрабатываемой вакцине против COVID-19 не должен зависеть от того, в какой стране проживает человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на видеоконференции Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

"Для COVID-19 работа GAVI стала еще более важной. Вирус, который распространился по всему миру, может быть побежден только тогда, когда мы работаем сообща. Мы должны выстраивать исследовательские альянсы, упрощать процедуры, чтобы быстрее добиваться результата. Кроме того, будет жизненно необходимо укрепить ключевых игроков в сфере здравоохранения, как GAVI, потому что как только появится подходящая вакцина, мы должны быть в состоянии немедленно начать всемирную кампанию вакцинации", - заявила Меркель.

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