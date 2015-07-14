​Меркель призвала незамедлительно реализовать соглашение по Ирану

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 14 июля, заявила о необходимости скорейшей реализации договоренностей по Ирану, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я призываю все стороны сделать свой вклад в незамедлительную реализацию (соглашения. - Прим ред.), - сказала Меркель. Таким образом сохранится "реальный шанс преодолеть один из сложнейших международных конфликтов дипломатическим путем".

Меркель назвала соглашение по Ирану "важным успехом настойчивой политики и международной дипломатии". Она отметила, что международное сообщество очень близко подошло к цели, которая заключается в том, чтобы обеспечить контроль над ядерной программой Ирана и не допустить создания Тегераном атомного оружия. "Это было бы чрезвычайно полезно для обеспечения безопасности в целом регионе", - подчеркнула Меркель.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля достигли соглашения в переговорах по урегулированию иранского ядерного спора. Оно вступит в силу спустя три месяца после того, как соответствующую резолюцию одобрит Совбез ООН.