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Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ

Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала НАТО "быстро создать действительно убедительную систему сдерживания" РФ.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 05:15
Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала НАТО "быстро создать действительно убедительную систему сдерживания" РФ.

Как передает Report, ее речь на презентации книги Меркель "Свобода" транслировало издание Zeit.

"Убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. <..> Сдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений президентом РФ Владимиром Путиным», — подчеркнула она.

При этом Меркель отметила, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа создание такой системы будет сопряжено с большими трудностями, чем прежде.

"Для Соединенных Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе", — заявила Меркель.

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Версия на азербайджанском языке Merkel NATO-nu Rusiyanı cilovlamaq üçün sistem yaratmağa çağırıb

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