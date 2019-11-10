Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Меркель, конфликт на Украине и аннексия Крыма вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО. Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития.