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Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

​Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Меркель, конфликт на Украине и аннексия Крыма вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО. Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития.

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