Меркель предложила создать европейский Совет безопасности

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она заявила, выступая перед европарламентариями в Страсбурге.

"Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения", - сказала Меркель.

Она также поддержала идею создать общую европейскую армию. Такая армия, уверена Меркель, показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война.

"И это была бы не армия против НАТО, это было бы хорошим дополнением к НАТО", - добавила она.